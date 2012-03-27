Литвин закликав СНД забути про «дипломатію розлученого подружжя»

Про політику тиску і шантажу в рамках Співдружності Незалежних Держав слід забути.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України Володимир Литвин під час виступу на урочистому засіданні Ради Міжпарламентської асамблеї СНД, присвяченому 20-річчю цієї організації.

За його словами, потрібно «залишити позаду залишки психології споживацької «дипломатії розлученого подружжя» часів 90-х років». Він підкреслив, що співпраця має ґрунтуватися «на принципах абсолютно рівного партнерства».

В.Литвин підкреслив, що у СНД «все ще бракує бачення повної картини глобального світу і глобальних викликів і ризиків, а також потенційного місця Співдружності в системі світової політики, економіки, в архітектурі безпеки наступних десятиліть». Водночас він додав, що «слід утримуватися від зайвого реформаторського завзяття, оскільки радикальні зміни нерідко призводять до паралічу діяльності багатьох організацій». «Поетапна еволюція і вдосконалення СНД буде більш ефективною», - підкреслив В.Литвин.

Серед пріоритетів України в СНД В.Литвин назвав, зокрема, завершення формування і функціонування режиму вільної торгівлі відповідно до норм і правил СОТ, а також активізацію партнерства між країнами СНД в енергетичних проектах, створення мережі міждержавних транспортних коридорів, проведення узгодженої агропромислової політики.