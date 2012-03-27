Батьківщина: Тимошенко стоїть на порозі інвалідності

Створена сьогодні рішенням Політради партії «ВО «Батьківщина» робоча група із захисту Юлії Тимошенко від катувань та нелюдського поводження направила скаргу до Комітету проти катувань (м. Женева, Швейцарія).

Про це повідомив голова групи, заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» у Верховній Раді Юрій Одарченко, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

За його словами, «Батьківщина» просить Комітет невідкладно прийняти скаргу до провадження та винести рішення, що констатує факт порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань проти застосування тортур. Також партія вимагає винести рішення, яким визнати відмову в наданні Юлії Тимошенко медичної допомоги лікарем, якому вона довіряє, такою, що порушує міжнародні зобов'язання України, провести виїзну інспекцію на території держави з відвідуванням камер, де містилася і де міститься зараз лідер партії, та винести припис негайно припинити фізичні і психологічні тортури.

«Тимошенко стала жертвою катувань та нелюдського ставлення з боку державної влади в цілому, в особі Президента, генерального прокурора, міністрів і суддів, підконтрольних Президенту. В Україні не існує інстанції, куди можна було б скаржитися на обставини, викладені в цьому документі, оскільки винними в катуваннях і нелюдському ставленні ми вважаємо нинішній політичний режим України, оцінку якому ми просимо дати Комітет», - йдеться у тексті скарги.

Зокрема, партійці стверджують, що починаючи з першого засідання суду, до Ю.Тимошенко застосовувалися психологічні тортури з метою змусити її визнати свою провину. Так, після взяття її під варту щодо неї стали комплексно і навмисне застосовуватися як фізичні, так і психологічні тортури. В хронології, поданій в документі, наводяться випадки нелюдського ставлення до екс-прем’єр-міністра: виснажливий режим дня протягом судового процесу, заборона на огляд особистим лікарем, позбавлення права подавати будь-які клопотання і заяви, відмова у стаціонарному лікуванні за межами СІЗО та виправного закладу тощо, зазначили в «Батьківщині».

«Незважаючи на висновки міжнародної лікарської комісії та неодноразові звернення міжнародного співтовариства, допомога їй не надається. Зараз вона стоїть на порозі інвалідності - хвороби можуть викликати незворотні наслідки. Ми вважаємо, що умисне доведення людини до хворобливого стану, а потім відмова цій людині в медичній допомозі, вчинені у зв'язку з помстою влади лідерові опозиції, слід кваліфікувати як тортури і нелюдське ставлення, визначення яких дано в Конвенції», - наголошується в поданій скарзі.

Як зазначив голова робочої групи Ю.Одарченко, «в результаті застосування моральних і фізичних тортур Ю.Тимошенко може не дожити до розгляду справи по суті в суді касаційної інстанції». За його словами, судова система України не забезпечує ефективний захист прав і свобод людини, що визнається міжнародними організаціями, в тому числі ПАРЄ. «В той час як звірства щодо Тимошенко посилюються», - сказав Ю.Одарченко.

Як нагадали в «Батьківщині», Україною ратифіковано Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання та визнано обов’язковість рішень Комітету проти катувань, що знаходиться у місті Женева.