Співдоповідачі ПАРЄ попросили пояснити, що відбувається в Україні

Актуальні проблеми дотримання прав і свобод людини в Україні та виконання нашою державою резолюцій ПАРЄ і рішень Європейського суду з прав людини перебували в центрі уваги сьогоднішньої зустрічі Омбудсмана України Ніни Карпачової зі співдоповідачами моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Маріеттою де Пурбе-Лундін і Майлісом Репсом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Обмудсмана, зустріч відбулася на прохання співдоповідачів ПАРЄ.

На завершення зустрічі Н.Карпачова презентувала високим гостям «Щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», яка нещодавно була представлена у парламенті.