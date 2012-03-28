Тюремники запевняють, що лікують Іващенка неухильно

У Державній пенітенціарній службі України запевняють, що колишній тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Валерій Іващенко, який утримується в Київському СІЗО, на 100% забезпечений необхідними медикаментами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник управління охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення Державної пенітенціарної служби України Євген Поляков заявив на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Він перебуває під динамічним контролем не лише наших фахівців, а й фахівців МОЗ, рекомендації лікування яких ми виконуємо. Він на 100% забезпечений медикаментами», - сказав Є.Поляков.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони "Феодосійський судномеханічний завод".

В.Іващенко був затриманий у серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

Адвокати неодноразово заявляли, що В.Іващенко дуже хворий і потребує лікування поза межами СІЗО.