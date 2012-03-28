Райуправлінню освіти у Києві відключили тепло за борги

Фахівці ПАТ «Київенерго» відключили від теплопостачання за борги адміністративну будівлю Дніпровського районного управління освіти на вулиці Серафимовича, 3-а.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті корпоративних комунікацій «Київенерго»

Борг райвно за спожиту теплову енергію станом на 27 березня становить 14,7 млн. грн., йдеться у повідомленні.

Про відключення споживач був повідомлений у встановленому порядку – за 3 дні, зазначили в енергокомпінії.

«Ми вдалися до відключення як до крайнього заходу припинення безоплатного споживання тепла. Можливо, райвно, прикриваючись школами та дитячими садками, не розраховувало на відключення, накопичуючи борги. Тому навчальні заклади, як соціальні об`єкти, залишаються з теплом, а адмінприміщення самого райвно відключене. Щойно борг буде сплачений або хоча б складений графік його погашення, тепло буде підключене», – повідомив директор СВП «Енергозбут» ПАТ «Київенерго» Олексій Савенков.

За даними компанії, загальний борг споживачів за тепло перед «Київенерго» станом на 1 березня склав 1,86 млрд. грн. У зв`язку з цим компанія повідомила бюджетні та госпрозрахункові організації про відключення у випадку непогашення боргів.

«Заборгованість споживачів призводить до того, що «Київенерго» не може своєчасно розраховуватися за газ, спожитий на виробництво тепла», - підкреслюється в повідомленні.