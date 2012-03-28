Попов виносить на обговорення Генеральний план розвитку Києва

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов привітав учасників установчих зборів Громадянського форуму Києва, що відбулися сьогодні у столиці.

«Будь-яка ініціатива громадськості, спрямована чи то на розвиток столиці, чи ж на добробут киян, завжди матиме цілковиту підтримку і київської міської влади, і мою особисту. Розробляти перспективні плани розвитку міста ми будемо тільки в діалозі з громадою, спільно з громадою і під контролем громади. Врахування думки киян при підготовці всіх важливих рішень повинно стати неписаним, але й непорушним законом для міської влади. Ми вже маємо результат такої співпраці: після широкого громадського обговорення місто ухвалило Стратегію розвитку Києва до 2025 року, яка уже сьогодні продемонструвала свою доцільність та ефективність. Нині на розсуд громади ми виносимо ще один не менш важливий документ – проект Генерального плану розвитку міста. Я переконаний, його остаточний варіант сформують безпосередньо самі кияни», – цитує Олександра Попова прес-служба КМДА. Громадянський форум Києва – це неформальний представницький орган, скликаний за результатами круглого столу «Європейські стандарти для європейської столиці», що відбувся 20 березня цього року. Його мета – формулювання точки зору київської громади щодо різних аспектів розвитку столиці. Також планується, що Громадянський форум візьме на себе відповідальність за розробку проектів розвитку Києва в середньо- і довгостроковій перспективі. Ініціатива проведення круглого столу, а згодом і Установчих зборів Форуму належить першому президентові України Леонідові Кравчуку.

В Установчих зборах Форуму взяли участь знані та поважні кияни, які вже стали авторитетами у різних сферах життя міста. До Форуму також долучилися десятки громадських організацій – професійних, наукових, творчих, молодіжних, жіночих тощо. Найближчим часом робота форуму зосередиться у робочих групах, які напрацюють пропозиції за різними напрямками життєдіяльності міста.

Так, створено 8 робочих групи, які очолили:

«Інтелектуальний Київ» – Леонід Губерський, ректор Київського національного університету імені Т. Шевченка, академік, Герой України;

«Соціальний Київ» – Надія Вернигора, голова Пенсійного фонду Києва протягом 20-ти років;

«Здоровий Київ» – Петро Фомін, головний хірург МОЗ України, академік;

«Культурний Київ» – Олег Скрипка, співак, музикант;

«Демократичний Київ» – Віктор Чамара, Секретар Національної спілки журналістів України;

«Діловий Київ» – Володимир Петренко, Генеральний директор ПАТ «Київметробуд», Герой України;

«Молодий Київ» – Руслана Лижичко, співачка, народний депутат України п`ятого скликання;

«Спортивний Київ» – Сергій Бубка, Президент Національного Олімпійського Комітету України, Чемпіон олімпійський чемпіон, Герой України.

Перші збори відбудуться у травні, до того часу заплановано напрацювати пакет пропозицій, який буде передано на розгляд київській владі.