ГПУ виставила Тимошенко позов на 19,5 мільйона

Органи прокуратури в рамках розслідування кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» пред’явили позов до екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко про відшкодування 19,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Киві повідомив заступник генрального прокурора України Євген Блажівський.

За його словами, сьогодні Ю.Тимошенко та її захисники завершили ознайомлення з матеріалами справи щодо ЄЕСУ.

«Сьогодні обвинуваченням Ю.Тимошенко та її захисникам вручено повністю всі копії матеріалів справи в 71 томі», - сказав він, зауваживши, що на даний час слідчі закінчують розгляд клопотань у цій справі і вона буде направлена до прокуратури Харківської області.

«Також в цій справі заявлено позов про відшкодування збитків, а це 19,5 млн. грн. Сума розкрадання, щоб ви розуміли, дорівнює мінімальній пенсії 600 тис. пенсіонерів», - зазначив Є.Блажівський, сказавши, що у даній кримінальній справі мова йде про розкрадання бюджетних коштів і ухилення від сплати податків.

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова зобов’язав екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко та її адвокатів С.Власенка і Андрія Кожем’якіна ознайомитися з матеріалами кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» до 28 березня 2012 року.

Якщо обвинувачувана та її адвокати до 28 березня не ознайомляться з матеріалами справи, вони, згідно з законодавством, будуть вважатися такими, що ознайомилися з нею.

Згідно з рішенням суду, їм всім буде вручено копію матеріалів.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко "обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовому підробленні і в ухилянні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією "ЄЕСУ" фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».