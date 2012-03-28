Луценка терміново перевели у «поліпшену» камеру

Екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку терміново «покращили» умови перебування за ґратами.

Про це повідомила його дружина Ірина Луценко, поінформували УНІАН у прес-службі «Народної самооборони».

«Учора ввечері чоловіка попередили, аби він збирав особисті речі. І вже о п’ятій ранку похапцем перевели в іншу камеру», - уточнила вона.

«Відсьогодні Юрій Луценко перебуває у камері № 136 на 12 квадратних метрів на другому поверсі Лук’янівського СІЗО. Разом із особистими речами до нової камери переведений і сусід-cпівкамерник», - додала І.Луценко.

Вона зазначила, що за словами самого Ю.Луценка, у новій «хаті» - плазмовий телевізор, шафа для посуду та полиця для книжок, дерев’яні ліжка, табуретки та стіл, настінний годинник та вазони без квітів. «Не обійшлося і без перехідного фарфорового посуду, який фігурує у відомих фотозвітах», - додала дружина.

«Серед так званих «покращень» у камері – повноцінний відгороджений унітаз, а не дірка у підлозі», - повідомив Ю.Луценко дружині.

«І головне. Відразу після «переселення» була проведена фотосесія особисто заступником прокурора міста Києва та співробітником СІЗО», - наголосила І.Луценко.

«Із чим пов’язане таке термінове переведення у «поліпшену» камеру після 456-денного перебування у камері «смертників», ми наразі не знаємо, але можемо здогадуватися. В Україні із візитом перебувають співдоповідачі Моніторингового комітету ПАРЄ, які висловили бажання ознайомитися із умовами перебування Луценка у камері СІЗО. Можливо, це зроблено для «картинки» ПАРЄ», - припустила дружина екс-міністра.

«Швидше за все, це зроблено для звіту перед Європейським судом у справах людини. Саме таким фотозвітом вони дадуть відповідь по комунікаціях по ст. 3 Європейської конвенції з прав людини («Заборона тортур і жорстокого поводження»)», - наголосила І.Луценко.

«А можливо, у цьому і є те «покращення життя вже сьогодні», задеклароване нинішньою владою?» - запитала дружина ув’язненого Ю.Луценка.