Батьківщина екстрено змінила дату свого з'їзду

Запланований раніше на квітень, з'їзд партії «Батьківщина» відбудеться в п'ятницю, 30 березня. Про це депутатів політичної сили сповістили смс-повідомленнями. Інформацію про дату з'їзду ZN.UA підтвердив народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Сергій Пашинський.

Пашинський зазначив, що перед з'їздом стоїть кілька завдань.

«По-перше, ми повинні продемонструвати єдність і бойовий дух партії, незважаючи на те, що наш лідер Юлія Тимошенко перебуває в катівнях режиму», — сказав він.

По-друге, на з'їзді будуть внесені технічні зміни до статуту, у зв'язку з новим законом про вибори.

«Враховуючи „особливо тепле“ ставлення Міністерства юстиції до нашої партії, ми повинні прибрати всі моменти, в яких Мін'юст може угледіти двозначність», — повідомив депутат.

По-третє, на з'їзді буде анонсовано обговорення передвиборчої програми партії.

«Проект програми складали експерти, і він вже обговорювався в обласних організаціях. Але оскільки „Батьківщина“ претендує на об'єднавчий центр опозиції, то ми вважаємо, що передвиборна програма повинна пройти широке громадське обговорення», — зазначив Пашинський.

За його словами, на з'їзд будуть запрошені політичні соратники «Батьківщини».

"І я не виключаю, що після закінчення з'їзду вийде в світ цікава заява, підписана і нашими політичними партнерами, про майбутнє в форматі виборчої кампанії", — сказав він.

Як зазначив Пашинський, список кандидатів у депутати на з'їзді затверджуватися не буде, це буде зроблено пізніше