Янукович каже, що опозиція тільки язиками ляпає

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистостях з нагоди 25-річчя заснування Організації ветеранів України.

Президент повторив свої слова про те, що його команда отримала у спадок від попередньої влади важку економічну ситуацію в країні. Саме тому, зауважив В.Янукович, він не зміг одразу виконати свої соціальні передвиборчі обіцянки ще у 2010 році.

Президент повідомив ветеранам, які кроки здійснювала влада, щоб покращити економічну і фінансову ситуацію в країні, і зауважив, що сьогодні з’явилась перша можливість почати відновлення соціальної справедливості в країні. «Як тільки з’явилась перша можливість - ми почали збільшувати соціальні стандарти і будемо йти далі», - зауважив В.Янукович.

При цьому Президент категорично відкинув звинувачення на свою адресу у тому, що його соціальні ініціативи пов’язані з парламентськими виборами. Він запитав у присутніх: «Скажіть, а коли у нас немає виборів… парламентські зараз закінчаться, знову будуть місцеві, потім президентські вибори. Так ми з вами живемо чи ні?».

В.Янукович підкреслив, що цією ситуацією всі роки незалежності держави користувалися політики-популісти. «А на чому вони грали? Вони грали, як кажуть, на інструменті чутливому - це бідні люди, яким важко живеться, і вони їх, як кажуть, втягували в політику, за рахунок популізму, за рахунок відвертої брехні і так далі», - наголосив Президент.

Він висловив сподівання, що ветерани мудрі люди і розуміють, хто є хто в державі. «І ті, хто більше всього брешуть, - це ті хто неодноразово вже були при владі, і показали, що вони, як кажуть, ні на що не здатні», - підкреслив В.Янукович.

«Хто їм не давав робити все, коли вони були при владі? Чому вони цього не зробили? Чому вони зараз знову виходять до людей і розповідають, які вони талановиті?», - додав Президент, так і не уточнивши, про кого саме йде мова.

«Ознака політики останніх часів: популізм, відверта брехня, маніпулювання громадською свідомістю. А як тільки їм кажеш – ідіть давайте працюйте, хто вам не дає, в Україні створена конкурентне середовище. Будь-ласка, виходьте з ідеями, не боротьба за владу потрібна, а боротьба за краще життя людей, боротьба за економіку, конкуренція програм», - сказав він.

«Будь-ласка, йдіть показуйте, створимо умови і покажіть, на що ви здатні, але ми добре знаємо, що, крім красивих розмов, крім того, щоб ляпати язиком про все що завгодно і не нести за це відповідальності, вони ні на що не здатні», - переконаний глава держави.