США допоможуть Молдові зміцнити армію

08:09, 31 березня 2012
Політика
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Сполучені Штати Америки нададуть Молдові допомогу у професійній підготовці військовослужбовців та зміцненні потенціалу збройних сил.

ЯкповідомилиРосБізнесКонсалтингувмолдавськомууряді, таку заявузробилазаступникпомічникадержсекретаряСША з питаньоборониСелестаВолландерна зустрічівКишиневіз прем'єр-міністромМолдовиВолодимиромФілатом, вякій такожбрав участьпосолСША вМолдовіВільямМозер.

Співрозмовникирозглянуливідносиниміж країнами,обговорилимолдавсько-американськуспівпрацювгалузіпрофесійноїпідготовки військовослужбовців,атакож можливістьучастіМолдавіївмиротворчихопераціях.

Окремоютемоюобговореннясталапроблемаврегулюванняпридністровськогоконфлікту.Прем'єр-міністр Молдовиповідомивпро змістзустрічіз новимпрезидентомПридністровськоїМолдавськоїРеспублікиЄвгеномШевчуком.

 

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