США допоможуть Молдові зміцнити армію

Сполучені Штати Америки нададуть Молдові допомогу у професійній підготовці військовослужбовців та зміцненні потенціалу збройних сил.

ЯкповідомилиРосБізнесКонсалтингувмолдавськомууряді, таку заявузробилазаступникпомічникадержсекретаряСША з питаньоборониСелестаВолландерна зустрічівКишиневіз прем'єр-міністромМолдовиВолодимиромФілатом, вякій такожбрав участьпосолСША вМолдовіВільямМозер.



Співрозмовникирозглянуливідносиниміж країнами,обговорилимолдавсько-американськуспівпрацювгалузіпрофесійноїпідготовки військовослужбовців,атакож можливістьучастіМолдавіївмиротворчихопераціях.



Окремоютемоюобговореннясталапроблемаврегулюванняпридністровськогоконфлікту.Прем'єр-міністр Молдовиповідомивпро змістзустрічіз новимпрезидентомПридністровськоїМолдавськоїРеспублікиЄвгеномШевчуком.

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