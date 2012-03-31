Тігіпко визнає проблеми з тиском на бізнес

Про це С.Тігіпко сказав в інтерв'ю ZN.UA.

«Чому сьогодні немає необхідних результатів? Немає комплексності. І найголовніше — проблеми з імплементацією ... Крім законодавчих речей, які ми багато в чому змінили, є ще конкретна практика. І Doing Business, коли дає свої висновки, дивиться саме на реалізацію» , - зазначив віце-прем'єр.

Як приклад С.Тігіпко наводить введення автоматичного повернення ПДВ: «Але якщо податкова служба буде під всілякими приводами і навіть без них відмовлятися приймати звіти, а потім на цій підставі не буде повертатися ПДВ, користі не буде».

«Це не я фіксую. Це фіксують роботодавці, які приходять і говорять про існування цієї проблеми. Сьогодні їм ще говорять: заплати податок на прибуток у такому-то обсязі й тобі повернуть стільки-то ПДВ. Це теж неправильно. Такими діями ми своїх же експортерів душимо», - підкреслив віце-прем'єр.

«Ви можете зробити дуже хороше законодавство, але якщо вас змушують платити неофіційну винагороду за кожен контейнер на митниці, і бізнес про це говорить, то в дослідженні Світового банку вам ніколи не поліпшать показників. Тому що є декларації на папері, а є погана реальність. Через ці погані реалії ми й страждаємо ...У цьому випадку я слухаю не адміністраторів, а реальний бізнес. Якщо вони про це говорять, то нам треба слухати, робити належні висновки та швидко виправляти ситуацію. А заколисувати себе доповідями про те, що негативу немає, сліпо довіряючи їм, ми не повинні», - сказав С.Тігіпко.