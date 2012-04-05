ГПУ: Піскун закрив справи проти Тимошенко через погрози Ющенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Пшонка повідомив журналістам на прес-конференції.

Він нагадав, що були порушені кримінальні справи, які стосувалися розслідування діяльності компанії ЄЕСУ, але 28 січня 2005 року вони були закриті. В.Пшонка зауважив, що за декілька днів до цього Ю.Тимошенко стала прем’єр-міністром України.

Як заявив В.Пшонка, тодішній генеральний прокурор С.Піскун закрив ці справи незаконно, без завершення слідства.

«Я мав розмову зі С.Піскуном, чому він особисто своїм підписом скріпив і засвідчив незаконну постанову про закриття кримінальної справи. Він мені відверто сказав, думаю, що говорив правду: мені зателефонував Президент України Віктор Ющенко і сказав «закрийте справи»», - сказав В.Пшонка.

Він додав, що «розуміючи, що це незаконно С.Піскун відповів президенту В.Ющенку, що це незаконно, на це не підуть слідчі, інші працівники тому, що справа незавершена, вона повинна розслідуватися. На що В.Ющенко відповів: якщо ви сьогодні не закриєте, завтра ви не будете генеральним прокурором України. І С.Піскун закрив ці кримінальні справи».

При цьому В.Пшонка додав, що нехай С.Піскун «сам собі дає оцінку у своїй прокурорській долі».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не є це підставою для порушення кримінальних справ проти екс-генпрокурора та екс-президента, В.Пшонка сказав: «У цій диспозиції виновності… більше моральності».

Він додав, що у частині закриття кримінальної справи можуть бути допитані і це мають вирішити слідчі і С.Піскун, і В.Ющенко, але «в частині тої відвертості, яку мав С.Піскун, він нам завтра скаже, що частина якоїсь законності тут була, це була моя думка». «Із практики диспозиції виновності С.Піскун не має того, щоб ми сьогодні порушили кримінальну справу у частині С.Піскуна», - сказав В.Пшонка.