Кузьмін: Пшонка дасть команду - будемо розслідувати
00:32, 07 квітня 2012Політика
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Генпрокуратура проведе розслідування у відношення екс-генпрокурора України Святослава Піскуна за незаконне закриття справи проти Юлії Тимошенко, якщо таке розпорядження дасть нинішній Генпрокурор Віктор Пшонка.
Генеральний прокурор України Віктор Пшонка
Про цевефірітелеканалуІнтервп'ятницюзаявивйого першийзаступникРенатКузьмін.
«Якщобуде дорученняГенеральногопрокурораУкраїниперевірятидіяльністьПіскуна іпрезидентаЮщенка щодоприпиненнякримінальнихсправпротиТимошенко,тотакуроботу мивиконаємо.Іякщобудуть вказівкирозслідуватисправу відносноПіскуна, яцю справубудурозслідувати», -сказаввін.
ЗасловамиР.Кузьміна, за існуючимрегламентомслідчий підрозділГенпрокуратурирозслідуєтількиті злочиниякідоручаєвиключноГенеральнийпрокурорУкраїни.«Ія неможудоручитислідчомурозслідуватижодну справупоки небуде командиГенпрокурора», -додавР.Кузьмін.
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