Кузьмін: Пшонка дасть команду - будемо розслідувати

00:32, 07 квітня 2012
Політика
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Генпрокуратура проведе розслідування у відношення екс-генпрокурора України Святослава Піскуна за незаконне закриття справи проти Юлії Тимошенко, якщо таке розпорядження дасть нинішній Генпрокурор Віктор Пшонка.

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка

Про цевефірітелеканалуІнтервп'ятницюзаявивйого першийзаступникРенатКузьмін.

«Якщобуде дорученняГенеральногопрокурораУкраїниперевірятидіяльністьПіскуна іпрезидентаЮщенка щодоприпиненнякримінальнихсправпротиТимошенко,тотакуроботу мивиконаємо.Іякщобудуть вказівкирозслідуватисправу відносноПіскуна, яцю справубудурозслідувати», -сказаввін.

ЗасловамиР.Кузьміна, за існуючимрегламентомслідчий підрозділГенпрокуратурирозслідуєтількиті злочиниякідоручаєвиключноГенеральнийпрокурорУкраїни.«Ія неможудоручитислідчомурозслідуватижодну справупоки небуде командиГенпрокурора», -додавР.Кузьмін.

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