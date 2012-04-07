Кузьмін: Пшонка дасть команду - будемо розслідувати

Генпрокуратура проведе розслідування у відношення екс-генпрокурора України Святослава Піскуна за незаконне закриття справи проти Юлії Тимошенко, якщо таке розпорядження дасть нинішній Генпрокурор Віктор Пшонка.

Про цевефірітелеканалуІнтервп'ятницюзаявивйого першийзаступникРенатКузьмін.



«Якщобуде дорученняГенеральногопрокурораУкраїниперевірятидіяльністьПіскуна іпрезидентаЮщенка щодоприпиненнякримінальнихсправпротиТимошенко,тотакуроботу мивиконаємо.Іякщобудуть вказівкирозслідуватисправу відносноПіскуна, яцю справубудурозслідувати», -сказаввін.



ЗасловамиР.Кузьміна, за існуючимрегламентомслідчий підрозділГенпрокуратурирозслідуєтількиті злочиниякідоручаєвиключноГенеральнийпрокурорУкраїни.«Ія неможудоручитислідчомурозслідуватижодну справупоки небуде командиГенпрокурора», -додавР.Кузьмін.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter