«Фронт змін» піде на вибори єдиним опозиційним списком

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції народний депутат України, лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк.

Він поінформував, що сьогодні рада партії «Фронт змін» одностайно прийняла рішення «щодо формування єдиного опозиційного списку як на мажоритарних округах, так і партійного списку».

Він наголосив, що до 23 квітня будуть узгоджені всі технічні питання, і об’єднана опозиція на прес-конференції виступить з приводу формату участі у виборчій кампанії.

А.Яценюк повідомив, що також рада партії «Фронт змін» схвалила список кандидатів від своєї партії у мажоритарних округах.

За його словами, із 225 кандидатів, які спочатку пропонувалися партією, остаточно затверджено 138 кандидатів, «які пройшли декілька рівнів перевірки».

Він зазначив, що даний список буде передано для розгляду на спеціально створеному узгодженому комітеті об’єднаної опозиції. За його словами, таке засідання буде проведено 10 квітня.

А.Яценюк також повідомив, що партії «Батьківщина» та «Фронт змін» матимуть право вето щодо кандидатів, які запропоновані, як по мажоритарних округах, так і по партійному списку.

А.Яценюк нагадав, що до складу об’єднаної опозиції входить 10 партій.

За його словами, об’єктивно, що право вето належатиме тим партіям, які проходять 5% бар’єр і які мають найбільший рейтинг, тобто «Батьківщині» і «Фронту змін».

Він додав, що «при цьому будемо дослухатись до наших партнерів по об’єднаній опозиції».

А.Яценюк повідомив, що партія «Свобода» є «учасником об’єднаної опозиції». При цьому він додав, що «Свобода» є «учасником і партнером по формуванню єдиного списку опозиції на мажоритарних округах». «Щодо пропорційної системи, то це рішення буде виголошено 23 числа», - сказав А.Яценюк.