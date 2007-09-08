Регіонали заявляють, що вони готові до провокацій з боку помаранчевих

В Партії регіонів готові до провокацій з боку "помаранчевих".

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Житомирської обласної організації Партії регіонів Микола ПРИСЯЖНЮК заявив учора на прес-конференції, присвяченій початку кампанії зі збору підписів громадян на підтримку проведення референдуму з питань статусу російської мови, позаблокового статусу України та обрання на виборах керівників обласних та районних адміністрацій.

Коментуючи заяву лідера Комуністичної партії України Петра СИМОНЕНКА про те, що начебто “помаранчева” команда готує провокації проти КПУ та Партії регіонів", зроблену лідером Компартії 6 вересня на прес-конференції у Житомирі, М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що провокації такі готуватимуться обов’язково, бо політичні сили в Україні ще не настільки зрілі, щоб обійтися без цього.

"Ми вже звикли до того, що завжди щодо лідерів виборчих перегонів готуються провокації. Якого масштабу вони будуть - чи це будуть дрібні випади типу “чорного піару”, чи якість економічні провокаційні моменти, але їх, напевно, не уникнути", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він заявив, що Партія регіонів готова до будь-яких провокацій, не реагуватиме на них, а “доноситиме до виборців свою програму, яку наразі втілює у життя".

Крім того, М.ПРИСЯЖНЮК не виключив, що у новообраному парламенті Партія регіонів може утворити коаліцію з КПУ.

"А чому б і не створити таку коаліцію? Адже вже маємо досвід створення коаліції, у яку також входили комуністи. Ми бачимо, що вони працювали конструктивно", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за "широку, масштабну коаліцію для того, щоб зайнятися економічними питаннями та вивести Україну на певний економічний розвиток, а потім вже сідати і говорити про те, хто і де керуватиме".

"Сьогодні для України на порядку денному стоять передусім питання економічні, і ми виступаємо не лише за створення “червоно-синьої” коаліції, а за більш широке коаліційне утворення політичних сил", - підсумував М.ПРИСЯЖНЮК.