Гримчак: Максимальне покарання для депутата – це заборона відвідувати 5 засідань

Про це повідомив народний депутат від НУ-НС, член регламентного комітету, голова підкомітету із депутатської етики Юрій Гримчак в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Регламент прописує, що підкомітет, який я очолюю, розглядає скарги депутатів один на одного. Це коли відбуваються якісь процеси в залі або поза залою, і один депутат звертається до нашого підкомітету з приводу розібрати поведінку свого колеги», - пояснив політик.

За його словами, такі випадки були всього кілька разів.

«Найбільш відомий випадок – коли депутат Лук’янов (Владислав Лук’янов, фракція партії регіонів – УНІАН) витягнув картку для голосування Яценюка (Арсеній Яценюк – УНІАН)). Було звернення до комітету. Ми його розглядали», - розповів Ю.Гримчак.

«А чому не часто звертаються? Тому що максимальне покарання, яке комітет може рекомендувати, а Верховна Рада може його прийняти – це заборонити депутату відвідувати п’ять засідань Верховної Ради. Тобто, брати участь у роботі саме під куполом», - цитує народного депутата Українська правда.