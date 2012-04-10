Томенко: готується нова хвиля кримінальних справ проти опозиціонерів

Про це він заявив кореспонденту УНІАН.

“Незважаючи на пропагандистську роботу проти опозиционерів, влада панічно боїться програти парламентські вибори, тому, за інформацією, що ми маємо, готується друга хвиля відкриття кримінальних справ проти лідерів опозиції”, - сказав М.Томенко.

За його словами, влада готує не тільки тиск на популярних представників опозиції, а навіть і можливість арешту деяких з них, аби не допустити до участі у виборах і створення єдиного опозиційного списку.

Відповідаючи на запитання, чи є можливим порушення справи та арешт першого заступника голови партії “Батьківщина” Олександра Турчинова, віце-спікер не виключив цього.

“Відкриття кримінальної справи та можливий арешт Турчинова - це один з моментів цього плану влади, який виглядає цілком ймовірним”, - сказав він. М.Томенко пояснив це тим, що О.Турчинов є людиною, яка організаційно і політично активно впливає на створення єдиного опозиційного списку та системи спільних опозиційних дій.