Москаль заявляє, що Кузьміна підставили

Як повідомляє прес-служба партії «Народна самооборона», про це Г.Москаль заявив у коментарі для Gazeta.ua.

За словами Г.Москаля, заступника генерального прокурора Рената Кузьміна «підставили» інформацією про можливу причетність екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко до вбивства у 1996 році Є.Щербаня. «Кузьміна просто підставили, бо він не знає усіх тонкощів справи банди Кушніра», - зазначив народний депутат.

«Засуджений за вбивство Щербаня Болотських є громадянином Росії. Там він значиться як зниклий безвісти на підставі заяви його дружини. У Конституції РФ чітко записано, що її громадяни не підлягають видачі іншим державам за жодних обставин. Болотських викрали з території Росії працівники МВС України і нелегально доставили в нашу країну. Тобто, Україна повинна була направити усі матеріали щодо нього до Росії, яка б провела власне розслідування і суд», - зауважив Г.Москаль.

На його думку, зараз може постати питання про притягнення до відповідальності працівників, які викрадали і нелегально перевозили Вадима Болотських через державний кордон.

За словами Г.Москаля, свого часу щодо цієї справи була негласна домовленість між державами на найвищому рівні. «Поновлення розслідування може викликати міжнародний скандал, оскільки це пов`язано зі звинуваченням Тимошенко, а не з якимись бандитськими розбірками. Тобто, справі надали політичного забарвлення. Росія зараз підніме крик, як це її громадянина викрали і засудили. Скаже, давайте його назад, ми самі будемо розбиратися», - зауважив перший заступник голови профільного комітету ВР.

На його думку, якщо справу почнуть переглядати за новими обставинами, то В.Болотських може опинитися на волі, а вся справа розвалиться.

«Сина Щербаня у цій ситуації просто використовують. Причетність Тимошенко до убивства нардепа довести проблематично. Усе це закінчиться погано не для екс-прем`єрки, а для нинішньої влади, бо викличе погіршення відносин з Росією. Якщо вони до нашого сиру доколупалися, то з Болотських ще гірше: тут є пряме порушення Конституції РФ», - резюмував Г.Москаль.

Довідка УНІАН. Депутата і бізнесмена Є.Щербаня та його дружину було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила більш як 20 епізодів, зокрема, вбивства екс-голови Нацбанку України Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнані 8 осіб, усі вони обвинувачуються в бандитизмі. Троє з них - Сергій Кульов, В.Болотських і Леонід Добробатько – засуджені до довічного ув’язнення. Костянтин Нікулін і Ігор Пушняков засуджені до 15 років позбавлення волі. Сергій Володченко і Микола Малахов - до 11 років позбавлення волі, Едуард Косигін - до 11,5 років.

У серпні 2011 року перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін в інтерв`ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність екс-прем’єра Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної у США проти П.Лазаренка. П.Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишнього прем`єр-міністра визнано причетним до вбивства цих людей.

4 квітня на прес-конференції в УНІАН син Є.Щербаня Руслан Щербань заявив, що вважає Ю.Тимошенко та П.Лазаренка причетними до вбивства його батька, і закликав прокуратуру провести розслідування.

Генпрокуратура повідомила, що перевірить цю заяву Р.Щербаня.

В.Болотських 4 квітня п.р. було етаповано до Київського СІЗО із Слов’яносербської виправної колонії Луганської області.