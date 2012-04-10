Томенко: рішення КС - удар нижче пояса для так званої опозиції, яка дружить з Банковою

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив заступник голови ВР, один з лідерів «Батьківщини» Микола Томенко.

За словами М.Томенка, рішення КС було прогнозоване. Він зауважив, що опозиційні кандидати, одночасно балотуючись за списками та за мажоритарною, мали великі шанси перемогти. М.Томенко переконаний, що, розуміючи таку ситуацію, керівники обласних виборчих штабів, якими є голови обласних держадміністрацій, внесли пропозицію зробити все можливе, аби заборонити популярним політикам від опозиції одночасно балотуватися.

«Влада прекрасно розуміє, що за партійними списками вона програє вибори, і ключ до створення парламентської більшості є перемога в мажоритарних округах. Тому робиться все, щоб від опозиції були менш харизматичні та популярні кандидати», - сказав віце-спікер.

Він повідомив, що сьогодні на засіданні Комітету опору диктатури буде ухвалюватися рішення, що стосується подальших дій опозиції щодо формування єдиного списку мажоритарників. За його словами, передбачається, що 5 травня буде завершено збір пропозицій кандидатів-мажоритарників за єдиним опозиційним списком. Він додав, що як тільки будуть оприлюднені межі округів, опозиція автоматично оприлюднить цей список і, за попередніми підрахунками, це має відбутися 15 травня.

М.Томенко також наголосив, що конституційне рішення тепер змушує кандидатів чітко визначатися, в який спосіб вони балотуватимуться.

Віце-спікер також переконаний, що рішення КС є ударом нижче пояса також для партнерів влади та так званих опозиційних сил, які співпрацюють з владою.

М.Томенко пояснив це тим, що кандидати від партій, які не набирали 5%, однак мали хоча б 2%, могли підстрахуватися мажоритаркою. «А зараз потрібно чітко визначатися, йти за списком партії чи за мажоритаркою. Однак не зрозуміло тоді, в якому статусі залишається твоя партія», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Конституційний Суд України оприлюднив прийняте 5 квітня рішення у справі щодо конституційності положень частини п`ятої статті 52, абзацу другого частини десятої статті 98, частини третьої статті 99 Закону України „Про вибори народних депутатів України“.

Згідно з рішенням КС, одна й та сама особа не може одночасно балотуватися в загальнодержавному багатомандатному й одномандатному виборчих округах на виборах до Верховної Ради.