Інтерпол вже рік не може спіймати зятя Черновецького

11 квітня 2011 Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти депутата Київської міської ради В`ячеслава Супруненка і лідера фракції Блоку Черновецького Дениса Комарницького за здійснення ними розбійного нападу, нагадує "Дело".

А вже через кілька днів, 15 квітня, генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що його відомство оголосило в розшук зятя Леоніда Черновецького В`ячеслава Супруненка, в тому числі по лінії Інтерполу. Проте на сайті Інтерполу прізвище Супруненка так і не з`явилося. В Інтерполі запевняють, що існує закрита база, доступ до якої є тільки для правоохоронців.

Знайти колишнього зятя мера Києва "по гарячих слідах" правоохоронцям чомусь не вдалося. Але в кінці травня минулого року джерело в Київраді повідомило, що В`ячеслав Супруненко був затриманий правоохоронцями в Італії. Нібито Супруненко розплачувався кредитною карткою в елітному міланському бутіку, і оскільки дані кредитки були передані в Інтерпол, її моментально засікли й заблокували. Але пізніше прес-секретар Генпрокуратури Юрій Бойченко спростував цю інформацію: "Інтерпол Італії на запит Генпрокуратури не підтвердив цієї інформації".

Пізніше "Фокус" повідомляв, що Супруненко знаходиться на Кіпрі. Джерело в СБУ повідомило, що слідчі вже направили в кіпрське відділення міжнародної поліції запит з проханням провести оперативно-розшукові заходи щодо Супруненка.

Як написала в березні 2012 р. газета "Сегодня", в кулуарах Київради у відкриту говорять, що Супруненко спокійно собі живе в Греції і готується до виборів. До нового року його бачили в Індії.