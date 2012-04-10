Єфремов думає, що ВР сьогодні засидиться до 23.00

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к передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив журналістам.

«Я прогнозую, що нам доведеться працювати допізна сьогодні. І якщо ми встигнемо його ухвалити, то це добре. А якщо ні – то доведеться завтра продовжити роботу з даного документа», - сказав О.Єфремов.

Він нагадав, що ВР вже проголосувала за те, аби продовжити сьогодні пленарне засідання. «Якщо ми в 11 годин вечора відчуємо, що далі робота може бути неконструктивною, то ми ухвалимо відповідне рішення перенести розгляд документа на наступний день», - сказав О.Єфремов.