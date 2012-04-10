Янукович велів Азарову додати грошей на СІЗО
13:57, 10 квітня 2012Політика
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Доповісти про виконану роботу керівник уряду має до 10 травня 2012 року.
|Віктор Янукович дав доручення Азарову збільшити видатки на СІЗО
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Доповісти про виконану роботу керівник уряду має до 10 травня 2012 року.
Також В.Янукович доручив міністру юстиції Олександру Лавриновичу та голові Державної пенітенціарної служби Олександру Лісіцкову вжити заходів щодо приведення підзаконних нормативно-правових актів стосовно правил тримання взятих під варту осіб у відповідність із міжнародно-правовими стандартами у цій сфері.
Доручення глави держави має бути виконане до 8 червня 2012 року.
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