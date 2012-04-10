Янукович велів Азарову додати грошей на СІЗО

Президент України Віктор Янукович доручив прем’єр-міністру Миколі Азарову забезпечити підготовку та подання на розгляд Верховної Ради проекту закону про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо збільшення видатків на поліпшення матеріально-побутових умов тримання осіб в установах попереднього ув`язнення та їх медико-санітарного забезпечення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Доповісти про виконану роботу керівник уряду має до 10 травня 2012 року.

Також В.Янукович доручив міністру юстиції Олександру Лавриновичу та голові Державної пенітенціарної служби Олександру Лісіцкову вжити заходів щодо приведення підзаконних нормативно-правових актів стосовно правил тримання взятих під варту осіб у відповідність із міжнародно-правовими стандартами у цій сфері.

Доручення глави держави має бути виконане до 8 червня 2012 року.