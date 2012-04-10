Круглий стіл «Вибори-2012: хто переможе?»
У четвер, 12 квітня, о 14:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Вибори-2012: хто переможе?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
1. Скільки коштує депутатський мандат?
2. Партійний список чи мажоритарний округ: що обирають кандидати?
3. Чи посилиться вплив Верховної Ради після виборів?
4. Чи буде скасовано депутатську недоторканність?
Учасники круглого столу:
1. Олег Надоша – народний депутат України (Партія регіонів).
2. Спиридон Кілінкаров – народний депутат України (КПУ).
3. Ксенія Ляпіна – народний депутат України.
4. Владимир Курінний – заступник голови Центрального виконкому партії «УДАР» (Український демократичний альянс за реформи).
5. Андрій Ільєнко – член політради ВО «Свобода».
6. Народний депутат України, представник партії БЮТ.
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