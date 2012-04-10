Круглий стіл «Вибори-2012: хто переможе?»

14:51, 10 квітня 2012
Політика
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У четвер, 12 квітня, о 14:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Вибори-2012: хто переможе?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

1. Скільки коштує депутатський мандат?

2. Партійний список чи мажоритарний округ: що обирають кандидати?

3. Чи посилиться вплив Верховної Ради після виборів?

4. Чи буде скасовано депутатську недоторканність?

Учасники круглого столу:

1. Олег Надоша – народний депутат України (Партія регіонів).

2. Спиридон Кілінкаров – народний депутат України (КПУ).

3. Ксенія Ляпіна – народний депутат України.

4. Владимир Курінний – заступник голови Центрального виконкому партії «УДАР» (Український демократичний альянс за реформи).

5. Андрій Ільєнко – член політради ВО «Свобода».

6. Народний депутат України, представник партії БЮТ.

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