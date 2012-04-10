Круглий стіл «Вибори-2012: хто переможе?»

У четвер, 12 квітня, о 14:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Вибори-2012: хто переможе?». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Питання, винесені на обговорення: 1. Скільки коштує депутатський мандат? 2. Партійний список чи мажоритарний округ: що обирають кандидати? 3. Чи посилиться вплив Верховної Ради після виборів? 4. Чи буде скасовано депутатську недоторканність? Учасники круглого столу: 1. Олег Надоша – народний депутат України (Партія регіонів). 2. Спиридон Кілінкаров – народний депутат України (КПУ). 3. Ксенія Ляпіна – народний депутат України. 4. Владимир Курінний – заступник голови Центрального виконкому партії «УДАР» (Український демократичний альянс за реформи). 5. Андрій Ільєнко – член політради ВО «Свобода». 6. Народний депутат України, представник партії БЮТ. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62. Увага, адреса Інституту Горшеніна змінилася! Нова адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Воровського, 4.

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