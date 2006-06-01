Андрій Шкіль розкаже, навіщо нам членство в НАТО. Прес-конференція

12-00 - В приміщенні медіа-холдингу «Обозреватель» відбудеться прес-конференція народного депутата України, голови делегації Верховної Ради України до Парламентської Асамблеї НАТО Андрія Шкіля на тему: “Вступ України до Північно-Атлантичного Альянсу – яку Україну хочуть бачити у НАТО і навіщо нам самим потрібно членство в цьому Альянсі”