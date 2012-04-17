Янукович пропонує створити Торговий дім Україна-Йорданія

Президент України Віктор Янукович пропонує створити Ділову раду України і Йорданії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні в Аммані на українсько-йорданському діловому бізнес-форумі.

За словами В.Януковича, така рада могла б стати в перспективі Торговим домом Україна-Йорданія, який би використовувався як майданчик для регулярного спілкування та обміну діловим досвідом між підприємцями.

Президент закликав йорданський бізнес активніше співпрацювати з Україною. Він наголосив, що упродовж останніх двох років Україна цілеспрямовано проводить політику, спрямовану на підвищення своєї привабливості для іноземних інвесторів.

«Важливим компонентом такої політики є намагання забезпечити стабільність економіки в умовах глобального економічного спаду», - сказав В.Януковичи.

За словами глави держави, Україна входить до першої п’ятірки країн світу за рівнем розвитку технологій у космічній галузі.