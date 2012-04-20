Янукович: корупція була й залишається величезною загрозою

Подолання корупції є обов’язковою умовою подальшого успішного розвитку України.

Про це, як повідомляє Про це, як повідомляє офіційний сайт глави держави , Президент України Віктор Янукович заявив на засіданні Комітету з реформування і розвитку ЗСУ та ОПК, говорячи про виклики, які сьогодні потрібно долати нашій державі. «Корупція була й залишається величезною загрозою. Переконаний, поки ми не зміцнимо наші демократичні державні інститути, не зменшимо корупційну небезпеку - Україна не матиме шансів успішно подолати виклики сьогодення», - наголосив Президент.

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