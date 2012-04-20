Янукович: корупція була й залишається величезною загрозою
13:36, 20 квітня 2012Політика
989
Подолання корупції є обов’язковою умовою подальшого успішного розвитку України.
|Віктор Янукович провів засідання Комітету з реформування і розвитку ЗСУ та ОПК
«Корупція була й залишається величезною загрозою. Переконаний, поки ми не зміцнимо наші демократичні державні інститути, не зменшимо корупційну небезпеку - Україна не матиме шансів успішно подолати виклики сьогодення», - наголосив Президент.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter