Єфремов називає «побиття Тимошенко» черговою провокацією

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив в інтерв'ю журналістам.

Він підкреслив, що сьогоднішні дії фракції «БЮТ-Батьківщина» і НУ-НС навколо екс-прем’єра Юлії Тимошенко свідчать про те, що все це було заготовлено наперед.

«Виявляється, є лист, написаний на 6 аркушах (йдеться про лист Ю.Тимошенко – УНІАН), наперед підготовлені плакати, які висять у залі, виявляється, що наперед підготовлені вже виступи й заяви, і виявляється, що сьогодні відкривається чергова сесія ПАРЄ».

Він підкреслив, що все це свідчить про те, що «під відкриття чергової сесії ПАРЄ зроблено чергову провокацію».

О.Єфремов підкреслив, що більшість готова запросити фахівців із Німеччини, аби вони оглянули Ю.Тимошенко із приводу нібито завдання їй фізичних каліцтв.

За його словами, опозиція з цим не погоджується, й з цього стає зрозуміло, що «мета стоїть – не вирішити питання, а мета стоїть погаласувати навколо цього питання».