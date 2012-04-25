У Кличка вимагають припинити знущання над Тимошенко

Про це йдеться в заяві партії, переданій УНІАН.

«В «УДАРі» глибоко стурбовані інформацією про те, що Ю.Тимошенко оголосила голодування, і що їй було завдано травм під час примусового транспортування у лікарню. Вважаємо, що Ю.Тимошенко вдалася до голодування як до крайньої міри, щоб привернути увагу до морального і фізичного тиску проти неї. Ми повністю поділяємо вимоги колег з опозиції: ті, хто застосував фізичну силу проти Ю.Тимошенко, мають бути покарані», - вважають в партії.

В «УДАРі» переконані, що продовження репресій проти лідерів опозиційних партій призведе до міжнародної ізоляції України, і це є відповідальністю виключно нинішньої влади.

Також лідер партії «УДАР» Віталій Кличко під час спілкування у вівторок зі студентами та випускниками Києво-Могилянської академії зазначив, що суспільство чекає правдивої та об’єктивної інформації з приводу стану здоров’я Ю.Тимошенко та умов її лікування й перебування у Качанівській колонії. «Те, що Юлія Володимирівна оголосила голодування – це черговий сигнал для світової спільноти, який віддаляє Україну від Європи та її цінностей», – зазначив В.Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня захисник екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив про побиття його підзахисної у Качанівській виправній колонії.

За словами захисника, він бачив у Ю.Тимошенко синці на руках і на животі з правого боку. «Жахлива гематома на животі і синці на руках», - сказав С.Власенко.

Він повідомив, що у п’ятницю, 20 квітня, троє чоловіків - працівників колонії зайшли до підзахисної в камеру, накинули на неї покривало і почали стягувати з ліжка. Через покривало вона отримала удар в живіт, втратила свідомість і отямилась вже в лікарняній палаті.

За словами адвоката, Ю.Тимошенко відмовлялася від їжі й оголосила голодування. Вона досі не їсть і почувається зле.

Однак, керівництво Качанівської колонії спростувало ці заяви адвоката С.Власенка.

Заступник начальника з виробництва Качанівської колонії Ігор Ковпащиков на брифінгу категорично заперечив застосування фізичної сили до Ю.Тимошенко.

На запитання журналістів, чи голодує вона як, про це заявляв С.Власенко, І.Ковпащиков зазначив, що голодування – це коли є письмова заява.