ЗМІ: У Кличка може зірватися похід в мери Києва

На Банковій розглядається варіант проведення виборів мера Києва 28 жовтня 2012 року. Після того, як об'єднана опозиція висловилася на підтримку кандидатури Віталія Кличка на виборах київського голови і відмовилася виставляти свого кандидата, влада вирішила перенести дату виборів з липня на жовтень, мотивуючи це необхідністю зекономити бюджетні кошти, повідомляють «Коментарі» з посиланням на своє джерело.

Незважаючи на зростання підтримки голови Київської міськдержадміністрації Олександра Попова, його рейтинг все ж поступається рейтингу Віталія Кличка, а підтримка останнього опозицією та її ресурсом підвищує ризик програшу Попова.«Ціна занадто велика, оскільки втрата Києва значно знизить стартові можливості Партії регіонів і, навпаки, підвищить рівень підтримки опозиції, покаже, що вона здатна об'єднаними зусиллями перемагати. А це дуже небезпечно», - відзначило джерело.

Проведення виборів мера Києва одночасно з парламентськими вибиває Віталія Кличка з боротьби за головне крісло в столиці, оскільки йому, для перемоги на виборах в Раду, необхідно очолити список своєї партії «УДАР».

«Балотуватися одночасно і в мери і в Раду Кличко не зможе. По-перше, у виборців у столиці буде цілком зрозуміла настороженість, що Кличко в разі проходження його політсили у ВР і перемоги на виборах в Києві обере роботу в парламенті. В Україні вже був такий прецедент, коли Микола Рудьковський переміг на виборах мера Чернігова, але обрав мандат у парламенті. По-друге, якщо Кличко відмовиться очолити список, то взагалі вийде нісенітниця і його «УДАР» спіткає доля інших аутсайдерів виборів. Крім того, люди, яким Кличко пообіцяв місця в парламенті і які в нього вклалися, будуть відчувати себе кинутими. А це для політика - клеймо на все життя», - пояснило джерело.

Таким чином, Віталію Кличку доведеться зробити вибір - або він веде свій «УДАР» у ВР, або сам йде в мери, а його партія сходить з дистанції. «Враховуючи високі рейтинги «УДАРу», в які Віталій Володимирович вірить, можна припустити, що його оточення не дасть своєму лідерові «зістрибнути» з теми походу в парламент. Тобто, Попов позбавляється свого головного конкурента, адже в опозиції без Кличко немає рівносильного Попову кандидата. Ні Олександра Кужель, ні будь-хто інший, виграти у нинішнього глави КМДА просто не зможуть», - уточнило джерело.

Як повідомлялося раніше, об'єднана опозиція надасть беззастережну підтримку лідеру партії «УДАР» Віталія Кличка на виборах мера Києва. Про це заявив лідер «Фронту змін» Арсеній Яценюк. Він, зокрема, підкреслив: «Ми не маємо права програти на виборах мера Києва. І ми даємо беззастережну підтримку самому рейтинговому кандидату, але нам важливо почути його програму. Ми не можемо допустити, щоб Віталій Кличко втретє програв вибори мера».