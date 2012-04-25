Карпачова: у Тимошенко - синці на передпліччі, правому лікті і животі

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу.

«Я заявляю, що конвоювання Тимошенко у такий спосіб є жорстоким поводженням з ув’язненою і може бути розцінено як катування відповідно до ст. 3 Європейської конвенції з прав людини, Конвенції ООН проти катувань, а також Інструкції з організації охорони кримінально-виконавчих установ закритого типу», - сказала Н.Карпачова.

Також вона заявила, що вимагає від керівника Державної пенітенціарної служби України Олександра Лісіцкова терміново забезпечити всю належну медичну допомогу Ю.Тимошенко відповідно до рішення Європейського суду з прав людини та висновків українських і незалежних іноземних лікарів.

Н.Карпачова наголосила, що вона дізналась про звернення Ю.Тимошенко до неї щодо брутального поводження у колонії лише у вівторок, 24 квітня, пізно ввечері. «Я не можу не зреагувати на те, що відбувається з Тимошенко», - заявила Н.Карпачова.

За її словами, вона відправила свого представника вчора до Качанівської колонії, той оглянув екс-прем’єра і зафіксував наявність синців на тілі Ю.Тимошенко.

«У присутності начальника Качанівської колонії Тимошенко надала згоду представнику Омбудсмена на зовнішній огляд місць тілесних ушкоджень. Під час зовнішнього огляду було встановлено наявність синців на передпліччі, ділянці ліктьового суглобу правої руки, а також значного розміру синця у правій пахвинній ділянці живота», - наголосила Н.Карпачова.