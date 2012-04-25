Єфремов вважає, що заяви Карпачової щодо Тимошенко заангажовані

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що останні заяви Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни Карпачової, зокрема щодо ситуації з екс-прем’єром Юлією Тимошенко, носять заангажований характер.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.Єфремов висловив сьогодні під час брифінгу.

«Ті заяви, які робляться з боку омбудсмена, який фактично вже втратив свою посаду, вони особисто мене насторожують», - сказав О.Єфремов. Він не виключив, що представники опозиції вже найближчим часом можуть запропонувати Н.Карпачовій місце в списку. «І ми почнемо чути вже інші тональні звуки», - сказав він.

Тому, на переконання лідера фракції ПР, необхідно якомога швидше привести до присяги новообраного омбудсмена Валерію Лутковську.

«Тому треба якомога швидше привести уповноваженого з прав людини до присяги. Як тільки така можливість з’явиться, ми будемо це робити», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, офіційне оголошення про обрання В.Лутковської омбудсманом робилося вже в заблокованій опозицією сесійній залі. Тому не вдалося одразу привести В.Лутковську до присяги.