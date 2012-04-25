Шуфрич має для життя 8 га землі і 6 квартир
21:10, 25 квітня 2012Політика
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Заступник секретаря СНБО Нестір Шуфріч задекларував 78 млн. 794 тис. гривень доходів в 2011 році
Нестор Шуфрич отримав у 2011 74,7 млн грн спадку
Текст відповідного документа є в розпорядженні «Комментарів».
Доходи Шуфріча складаються з 133,2 тис. гривень зарплати, 74,7 млн. грн. – спадок, 908,3 тис. грн. – дохід від відчуження рухомого і нерухомого майна, 3 млн. грн. – дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав.
Заступник секретаря СНБО володіє двома земельними ділянками – 0,1 га і 8 га, житловим будинком – 53 кв.м. і шістьма квартирами – 128 кв.м., 65 кв.м., 68 кв.м., 308 кв.м., 122 кв.м., 83 кв.м.
Шуфріч володіє автомобілем марки «Landrover» 2008 року випуску.
На рахунках в банках у нього 241,5 тис. грн.
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