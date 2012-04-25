Ветерани-тюремники не хочуть ходити у «фашистах»

Всеукраїнська профспілка персоналу органів та установ пенітенціарної служби та Всеукраїнська громадська організація "Асоціація ветеранів державної кримінально-виконавчої служби України” вимагають вибачень від народного депутата від партії “Батьківщина” Сергія Пашинського, який під час засідання Верховної Ради 24 квітня назвав Державну пенітенціарну службу України “фашистською службою”.

Про це йдеться у зверненні цих організацій до голови Верховної Ради Володимира Литвина, яке опубліковане на офіційному сайті ДПтСУ.

У зверненні йдеться про те, що такий вчинок депутата “викликав обурення у 50-тисячного колективу працівників пенітенціарної системи, які щоденно з гідністю виконують свій обов’язок перед державою та народом у складних фізичних та психологічних умовах”.

Ветерани вважають, що “визначення працівників пенітенціарної системи як представників “фашистської організації” не може бути прийнятним для правової держави, якою є Україна”.

Вони звернулися до В.Литвина з проханням оголосити своє звернення на засіданні парламенту. “Одночасно розраховуємо на вибачення народного депутата Пашинського С.В. за образу 50-тисячного колективу Державної кримінально-виконавчої служби України. В іншому випадку залишаємо за собою право на захист честі та гідності колективу відомства в судовому порядку”, – йдеться у зверненні.