Пінчук вважає, що Тимошенко має бути прем’єром

Народний депутат минулого скликання, бізнесмен Віктор ПІНЧУК вважає, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО має бути прем’єр-міністром України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні під час брифінгу журналістам у Чернігові.

За словами В.ПІНЧУКА, Ю.ТИМОШЕНКО має всі підстави очолити новий Кабінет Міністрів. „Я бажаю їй стати справжнім лідером”, - сказав він.

На думку В.ПІНЧУКА, на новий уряд, серед іншого, покладаються надії на покращення інвестиційного клімату в Україні. За його оцінкою, інвестиційний клімат після Помаранчевої революції на фоні очікувань зовнішніх і внутрішніх інвесторів погіршився. „Західні інвестори сподівалися „інвестиційного раю”, але бум не стався”, - сказав В.ПІНЧУК і додав: „Це втрата для України. Потрібно зробити так, щоб було краще”.