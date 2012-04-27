Унаслідок чотирьох терактів у Дніпропетровську постраждали 29 осіб

У центрі Дніпропетровська на зупинці пролунав вибух: є жертви. Місце події оточено міліцією.

У Дніпропетровську ще один вибух- тепер в районі вокзалу. Центральний проспект Дніпропетровська перекрито для руху транспорту.

Внаслідок вибухів у центрі Дніпропетровська постраждали 9 людей. Наразі у місті пролунало чотири вибухи (відео).

В центрі Дніпропетровська відключили мобільнийзв`язок. Мобільні телефони не працюють.

Янукович про вибухи в Дніпропетровську: ми подумаємо, як відповісти гідно. Президент назвав вибухи викликом для країни.

За фактами вибухів у Дніпропетровську прокурором Дніпропетровської області порушено кримінальну справу за статтею «теракт».

БЮТ: влада може використати вибухи для введення надзвичайного стану. Шкіль підкреслив, що введення надзвичайного стану дозволило б заборонити будь-які масові збори, надати більше повноважень владі.

На вулиці Дніпра вивели БТРи. Беркут обшукує людей з рюкзаками (фото).

У Дніпропетровську затримали перших підозрюванихв організації вибухів. «Спрацьовано дуже професійно, у вибухівці багато металевої речовини» - зазначили в міліції.

У Всеукраїнському об’єднанні «Свобода» заявляють, що влада спробує покласти відповідальність за вибухи в Дніпропетровську на опозицію.

В організації «Ніхто, крім нас» не виключають, що правоохоронні органи можуть звинуватити в організації вибухів у Дніпропетровську ветеранів-афганців.

Служба безпеки України розглядає одну з версій щодо сьогоднішніх терористичних актів у зв’язку з вибухом, який стався у місті 16 листопада минулого року біля будівлі Центрального універмагу.

Генеральна прокуратура, СБУ та МВС повинні терміново вжити вичерпних заходів щодо встановлення осіб, причетних до вибухів. Про це йдеться в президентському дорученні, оприлюдненому на офіційному сайті. Доручення Президент України Віктор Янукович дав Генеральному прокурору Віктору Пшонці, голові СБУ Ігорю Калініну та міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку. Для розслідування з виїздом на місце злочинів має бути утворений координаційний штаб на чолі з Генеральним прокурором.

Теракт у Дніпропетровську не пов’язаний з політичними подіями в Україні. Про це заявив керівник головного слідчого управління МВС Василь Фаринник в ефірі телеканалу "Інтер". У свою чергу заступник голови СБУ Володимир Рокитський також виключив політичну складову в дніпропетровських подіях.

Народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Олег Надоша переконаний, що спекулювати на темі терактів у Дніпропетровську є неприпустимим.

Міністр закордонних справ Канади Джон Берд засудив вибухи. Він назвав їх "терористичними актами", а також закликав владу України не використовувати те, що сталося, як привід для обмеження "фундаментальних свобод".