КМДА планує оздоровити 30 тисяч дітей за рахунок міського бюджету

Майже 30 тисяч юних киян пільгових категорій матимуть можливість оздоровитися та відпочити цього літа за рахунок коштів міського бюджету. Про це повідомляє Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту КМДА. Крім того, активно проводиться робота із залучення додаткових коштів, що дасть змогу відпочити майже 150-ом тисячам дітей.

На літні оздоровлення і відпочинок Головне управління сім’ї, молоді та спорту планує направити 4890 дітей пільгових категорій віком від 7 до 17 років включно, серед них: вихованці спортивних шкіл та секцій, а також 700 студентів вищих навчальних закладів столиці. Їхній відпочинок буде організований у Київській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Закарпатській, Полтавській, Черкаській областях, а також у південно-західний частині Криму та на узбережжі Азовського моря.

Крім того, за рахунок державного бюджету вже цього року оздоровилося та відпочило 309 юних киян. 226 дітей було направлено до Міжнародного дитячого центру «Артек» та 83 дитини – до Українського дитячого центру «Молода гвардія», - зазначає прес-служба КМДА.

Головне управління освіти і науки КМДА також організовуватиме відпочинок у дитячих таборах з денним перебуванням на базі навчальних закладів міста.

Так, із 28 травня роботу розпочнуть 96 пришкільних таборів для 7 тисяч дітей. Зміна триватиме 18 днів (до 21 червня). Загалом протягом літа планується оздоровлення і відпочинок понад 12 тисяч дітей шкільного віку за бюджетні кошти.

Діти-сироти, які виховуються в школах-інтернатах та закладах профтехосвіти, а також талановиті діти – переможці і лауреати конкурсів та фестивалів, відпочиватимуть у профільних таборах.

Також Головне управління охорони здоров’я КМДА забезпечуватиме санаторно-курортне лікування хворих дітей, які перебувають на диспансерному обліку в дитячих лікувально-профілактичних закладах міста.

За інформацією Головного управління праці та соціального захисту населення, 84-и дитини, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи отримали путівки на оздоровлення. Також влітку здійснюватиметься оздоровлення дітей з інвалідністю зі Святошинського та Дарницького дитячих будинків-інтернатів.

Крім того, об’єднання профспілок, організацій профспілок у Києві «Київська міська рада профспілок» організовуватиме оздоровлення понад 3 тисяч дітей, батьки яких є членами галузевих профспілкових організацій.

Найближчим часом відповідні служби здійснюватимуть перевірку стану підготовки та функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у Києві.