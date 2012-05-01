У Хмельницькому голодуючих на підтримку Тимошенко також госпіталізують

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар обласної організації «Батьківщини» Руслана Подольська, яка у цей час перебувала у наметі.

«У Федорук піднялася температура і був підвищений артеріальний тиск. Ми викликали «швидку», яка зробила кардіограму серця. Після цього жінку транспортували до обласного кардіодиспансеру», - зазначила вона.

За словами Р.Подольської, попри прикрий випадок, голодування триває. Вирішується питання, хто приєднається до учасників акції замість М.Федорук.

Шестеро голодуючих активістів партії «Батьківщина» потерпають від спеки, зауважила Р.Подольськая.

Прес-секретар партійної організації наголосила, що всі витрати, пов’язані з можливим лікуванням або реабілітацією голодуючих активістів бере на себе обласна організація «Батьківщини», яка нараховує понад 36 тисяч членів партії.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері із львівського табору голодуючих швидка госпіталізувала одну людину.