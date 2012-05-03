Томенко хоче знати, хто заплатив за трансляцію мітингу комуністів на УТ-1

Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко вважає, що за період перебування при владі команди Віктора Януковича в Україні вибудовано нову модель висвітлення реального суспільно-політичного життя в засобах масової інформації.

Як повідомили УНІАН в прес-службі М.Томенка, про це йдеться у коментарі віце-спікера з нагоди Всесвітнього дня свободи преси, який відзначається сьогодні.

"Ця модель передбачає переважну позитивну присутність у ЗМІ тих політичних сил, які виконують свої політичні ролі, затверджені режисерами влади. Натомість політичні партії, які є реальною опозицією влади, ні на умовах офіційного розміщення, як політичної реклами, ні, тим більше, з погляду необхідності представити іншу точку зору – не мають шансу бути присутніми у ЗМІ", - сказав М.Томенко.

За його словами, для того, щоби ці політичні партії тотально були представлені у ЗМІ, основною умовою є згода влади, а додатковою – необхідність фінансування цих матеріалів.

Як приклад М.Томенко навів пряму трансляцію на Першому національному каналі мітингу Комуністичної партії України з нагоди свята 1 травня. "Важко, а точніше, просто неможливо собі уявити, що Перший національний транслює мітинг опозиції біля суду або колонії у Харкові", - зазначив він.

М.Томенко також нагадав, що зовнішня реклама "правильних" політиків розміщена по всій території України, натомість, зовнішня реклама Юлії Тимошенко може протриматися менше доби та знімається рекламодавцями під загрозами знищення їх бізнесу.

На його думку, друковані засоби масової інформації знайшли вихід узаконення "джинси" досить оригінальним способом. Так, у багатьох загальнонаціональних газетах практично в кожному номері можна легко знайти від трьох до п’яти матеріалів про "правильних" політиків чи політичні партії. Водночас, звісна річ, вони не відмічені як реклама. Натомість, на останній сторінці найдрібнішим з можливих шрифтів написано, що матеріали даних рубрик розміщено на правах реклами, зазначив М.Томенко.

"Очевидно, лише фахівець може зрозуміти, що черговий пафосний матеріал про "героїчну роботу", наприклад, Олександра Попова в КМДА чи принципову позицію Комуністичної партії або турботу про добробут громадян Партії регіонів розміщено прес-службами за відповідні кошти. Натомість, щонайперше старші люди навряд чи зрозуміють справжню природу таких матеріалів", - додав М.Томенко.

"Сьогодні в Україні гарантована свобода слова лише для провладних політичних партій та їх союзників – за гроші", - резюмував заступник голови ВР.

М.Томенко також повідомив, що направив звернення голові КМДА з проханням поінформувати, за які кошти розміщуються системні рекламні матеріали про його роботу в газеті "Сегодня" та інших загальнонаціональних виданнях. Окрім того, заступник голови парламенту звернувся до керівництва Першого національного каналу з проханням надати інформацію стосовно того, хто оплачував пряму трансляцію на каналі мітингу Комуністичної партії.