“Пора” може оскаржити у суді результати виборів

Громадянська партія “Пора” звернеться до суду з позовом про визнання результатів дострокових парламентських виборів недійсними у разі формування широкої коаліції.

Про це заявив голова Громадянської партії “Пора” Ярослав ГОДУНОК сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Громадянська партія “Пора” обов’язково звернеться щодо визнання виборів недійсними в тому випадку, якщо не буде сформована коаліція демократичних сил. Якщо буде сформована коаліція демократичних сил, ми не будемо звертатися, не будемо відстоювати наше зняття. Для нас це є непринциповим”, - сказав Я.ГОДУНОК.

При цьому він зазначив, що партія може звернутися з позовом не лише до адміністративного суду. “Ми можемо звертатися не тільки до адміністративного суду, який перебуває під повним контролем пана Президента. Якщо він сформував та затвердив склад суддів, то чого там можна добиватися, про що можна говорити? Ми маємо право на сьогодні звертатися до простих судів, куди ми обов’язково звернемося та або підтвердимо легітимність наших з’їздів та зборів, або їх суд визнає такими, які не відбулись”, - пояснив голова ГП “Пора”.

Я.ГОДУНОК звернув особливу увагу на те, що суд скасував висновок Міністерства юстиції щодо зміни керівництва Громадянської партії “Пора”. “Рішення зборів про вихід партії зі складу виборчого блоку “Наша Україна-Народна самооборона” ніхто не відміняв”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня ЦВК виключила кандидатів у народні депутати від партії “Пора” з виборчого списку блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, а також зареєструвала список кандидатів у народні депутати від партії “Пора” на вибори 30 вересня.

4 вересня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною та скасував постанову ЦВК від 28 серпня «Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Громадянської партії «Пора» на позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 року». Цього ж дня Центральна виборча комісія на виконання відповідного рішення суду вирішила залишити Громадянську партію «Пора» у складі блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.