Дочка про Тимошенко: На нозі почали скорочуватися м'язи через те, що не ходить

«Фіксується звук, відео скрізь. Вона постійно знаходиться під пильним контролем. Намагаються психологічно її здолати» розказала дочка Тимошенко Сегодня.

«У неї там книги, є КПК, Конституція. Вона не лежить просто так. Продовжує свою діяльність. Головне для неї - щоб об'єдналася опозиція проти цього режиму. Щоб разом пішли на вибори. Те, що зараз відбувається, це тортури над нею – ненадання медичної допомоги, постійні відеозаписи. Тепер уже і фізичну силу застосовують», - сказала Євгенія.

Нагадаємо, Євгенії дозволили побачення з мамою 3 травня в спеціальній слідчій кімнаті. «Вона в основному лежала, сидіти їй важко. Помітно, що схудла - кілограмів на 4-5. Це видно по обличчю, і одяг вільний на ній».

За словами дочки, вже два тижні їжу Юлії Володимирівні не передають. Вона просить нічого не присилати. Тільки воду. Ні чаю, ні кави не п'є. Синці майже зійшли, тільки на руці залишилися. «Стан мами перейшов у хронічний, очевидно, на нозі почали скорочуватися м'язи через те, що не ходить. Вона не була на повітрі 6 місяців. Лише відкривала вікно».