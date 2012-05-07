Ветеран Радянської армії: воїни УПА - такі ж воїни, як і ми

Представники Спілки офіцерів України, Української греко-католицької церкви, історики та деякі ветерани УПА і Радянської армії закликають політиків та суспільство знайти шлях до примирення між ветеранами УПА та Радянської армії.

Відповідне звернення було оприлюднено сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"За 20 років Незалежності виросло покоління українських громадян. Саме заради їхнього майбутнього - майбутнього наших дітей, онуків, ми звертаємося до Президента України, органів влади, місцевого самоврядування, лідерів політичних партій, громадських організацій щодо початку мирного діалогу у суспільстві стосовно болючого питання - примирення українців, які воювали по різні сторони, не маючи власної держави, а також визнати на державному рівні воїнів УПА воюючою стороною у Другій світовій війні", - сказав голова Спілки офіцерів України В'ячеслав Білоус.

За словами полковника запасу. Україна примирилася з країнами, які воювали під час Другої світової війни, а всередині країни, на жаль, немає порозуміння.

У свою чергу, представник Департаменту зовнішніх відносин УКГЦ Ігор Шабан зауважив, що у святкуванні перемоги у Другій світовій війні потрібно змінити акценти. «Мета - зрушити акцент з перемоги до пам'яті, яка, власне, відкриває шлях до примирення людей. Крім того, ми маємо велике бажання, щоб у нашій державі зменшилася так звана суспільна напруга, відбулося очищення пам'яті, і молодь наша усвідомлювала спільні європейські вартості», - пояснив він.

Ветеран Радянської армії, полковник запасу Григорій Чепкий вважає за необхідне визнати ветеранів УПА. "Були каральні загони радянського НКВС. І, виходячи з цього, ми повинні чітко зрозуміти, що воїни УПА такі ж воїни, як і ми. І треба ставити питання про те, щоб визнати їх не просто воюючою стороною, а воюючою на стороні України", - наголосив ветеран.

Як наголосив ветеран УПА, голова Рівненської обласної організації "Братства вояків УПА" Василь Кирилюк, радянська пропаганда перекручувала факти визвольної боротьби українців. "До приходу Радянської армії нам було вказано не вступати в бої з регулярними частинами. Ми в них не стріляли", - запевнив він.

Правознавець-міжнародник, Надзвичайний та Повноважний посол України Володимир Василенко вважає, що головною помилкою попереднього Президента України Віктора Ющенка була відсутність роз'яснювальної роботи та популяризації об'єктивних історичних досліджень щодо участі УПА у Другій світовій війні, які видавалися лише незначними тиражами.

"На жаль, команда Ющенка не зробила елементарної речі - не провела широкої роз'яснювальної роботи серед українців про те, що відбувалося тоді, у минулому. А перш чим нагороджувати Бандеру званням Героя України, треба було розказати, хто такий Бандера і що він зробив", - переконаний юрист.