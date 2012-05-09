Журналістів вигнали з території лікарні Укрзалізниці і зачинили ворота

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини працівники міліції намагаються вивести з території медзакладу прихильників Ю.Тимошенко, які з самого ранку чергували перед приймальним відділенням лікарні.



Зараз на територію ЦКЛ Укрзалізниці приїхали начальник ГУ МВС в Харківській області Віктор Козицький та начальник Управління ДПтСУ в Харківській області Євген Бараш. На територію лікарні заїхав мікроавтобус, який був у кортежі, що виїхав з Качанівської виправної колонії.



Варто зазначити що пацієнтам лікарні не заборонено виходити на вулицю.