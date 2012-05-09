Журналістів вигнали з території лікарні Укрзалізниці і зачинили ворота
08:01, 09 травня 2012Політика
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Журналістів центральних і місцевих ЗМІ вигнали з території ЦКЛ Укрзалізниці в Харкові, куди в ці хвилини повинні госпіталізувати екс-прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко, і зачинили на замок ворота медичного закладу.
Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини працівники міліції намагаються вивести з території медзакладу прихильників Ю.Тимошенко, які з самого ранку чергували перед приймальним відділенням лікарні.
Зараз на територію ЦКЛ Укрзалізниці приїхали начальник ГУ МВС в Харківській області Віктор Козицький та начальник Управління ДПтСУ в Харківській області Євген Бараш. На територію лікарні заїхав мікроавтобус, який був у кортежі, що виїхав з Качанівської виправної колонії.
Варто зазначити що пацієнтам лікарні не заборонено виходити на вулицю.
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