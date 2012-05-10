Євродепутат: Янукович сам казав мені, що справа Тимошенко - не кримінальна

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив 9 травня на засіданні круглого столу на тему: “Процес проти Юлії Тимошенко – виконання українського законодавства чи порушення прав людини”.

“Це не кримінальна справа. Ваш Президент сам казав мені, що це – не кримінальна справа, коли обговорювалася можливість зміни закону, який був запроваджений у Кримінальний кодекс у 1927 році, і за яким, схожим чином, засуджено Льва Троцького. Це є правда”, - сказав депутат, звертаючись до першого заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна.

Він також зазначив, що ряд справ, порушених за відповідними звинуваченнями у 2005 році, були закриті за рішенням судів.

За словами Е.Брока, він очікував почути на круглому столі щось нове від української сторони, однак почув лише повторення того, що вже багато разів було.

Депутат висловив переконання, що тими аргументами, які зараз наводить Генеральна прокуратура України щодо справи Ю.Тимошенко, переконати міжнародну спільноту не вдасться.

Як повідомляв УНІАН, у ході засідання круглого столу у Брюсселі Р.Кузьмін заявив, що Ю.Тимошенко була одним із найбільших олігархів України, що разом з Павлом Лазаренком вона займалася просуванням свого газового бізнесу, і що вони обидва були причетні до організації та фінансування вбивств членів українського парламенту.