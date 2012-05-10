Блискавка уразила двох дітей на риболовлі
10:24, 10 травня 2012Політика
1418 0
Постраждалих забрали до Бахмацької районної лікарні, стан їхнього здоров’я задовільний.
|Ураженим блискавкою дітям - 13 і 14 років
На Чернігівщині блискавка уразила двох підлітків, які ловили рибу.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
Надзвичайна ситуація сталася у с. Стрільники Бахмацького району.
Під час риболовлі були уражені блискавкою двоє юнаків, 1998 та 1999 років народження. Постраждалих було доставлено до Бахмацької центральної районної лікарні, стан їхнього здоров’я задовільний.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter