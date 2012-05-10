Блискавка уразила двох дітей на риболовлі

На Чернігівщині блискавка уразила двох підлітків, які ловили рибу.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Надзвичайна ситуація сталася у с. Стрільники Бахмацького району.

Під час риболовлі були уражені блискавкою двоє юнаків, 1998 та 1999 років народження. Постраждалих було доставлено до Бахмацької центральної районної лікарні, стан їхнього здоров’я задовільний.