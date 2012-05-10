У Києві журналісти пікетують МВС

Українські фотокореспонденти пікетують МВС з вимогою порушити кримінальну справу за фактом побиття фотографа порталу Tochka.net Віталія Лазебника і припинити протиправні дії з боку міліції стосовно представників ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 представників ЗМІ стоять і сидять на асфальті біля центрального входу в будівлю МВС, тримаючи в руках фотографії, на яких відображені факти рукоприкладства з боку працівників міліції.

Також на плакатах написано «Журналіст – не терорист!», «Я знімаю, а не стріляю».

Учасники акції пояснили, що приводом до пікетування МВС стало побиття фотографа Tochka.net В.Лазебника 4 травня під час виконання ним своїх професійних обов`язків у столичному парку Перемоги. Того дня він був побитий залізною трубою невідомою людиною при повному потуранні працівників міліції, які знаходилися неподалік від місця події.

Крім того, учасники акції обурені тим, що МВС відмовляється визнавати В.Лазебника журналістом на підставі того, що він нібито не є працівником ЗМІ.

Учасники акції зазначають, що ситуація з В.Лазебником не випадкова.

Таким чином журналісти вимагають від МВС порушити кримінальну справу, притягти до відповідальності працівників міліції, що відмовилися виконувати свої обов`язки, припинити порушення прав журналістів з боку правоохоронних органів, роз`яснити особовому складу МВС зміст законів «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформацію», а також зміст статті 171 Кримінального кодексу України.

Крім цього, журналісти вимагають розслідувати всі випадки порушення їхніх професійних прав, незалежно від того, чи є журналіст штатним працівником зареєстрованого ЗМІ.