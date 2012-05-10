Власенка і доньку Тимошенко не пускають до лікарні

14:53, 10 травня 2012
Політика
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Захисники екс-прем’єра Юлії Тимошенко Сергій Власенко та Євгенія Тимошенко не змогли потрапити до неї у харківську лікарню.

Сергій Власенко, Євгенія Тимошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це вони сказали на брифінгу у Харкові.

За словами С.Власенка, він близько 10-ї ранку приїхав до керівника Качанівської колонії Івана Первушкіна, аби з’ясувати, в якому режимі захисники можуть відвідувати лідера опозиції.

С.Власенко зазначив, що начальник колонії пообіцяв бути у лікарні близько 12-ї години дня, «але досі в лікарні його немає і зв’язатися по мобільному неможливо, оскільки телефон вимкнений».

За словами С.Власенка, коли вони з Є.Тимошенко піднялися на 9-й поверх лікарні, де перебуває Ю.Тимошенко, чоловік у цивільному заборонив їм заходити, при цьому не представився, але зазначив, що він є працівником колонії.

За словами захисника, під час короткої розмови з німецьким лікарем Хармсом той повідомив, що на сьогодні немає об’єктивних причин, чому б не зустрітися з Ю.Тимошенко.

«Навпаки, лікар вважає, що їй було б корисно якнайбільше спілкуватися з родиною та захисниками», - зазначив С.Власенко.

Він наголосив, що минулого разу, коли його не пускали до Ю.Тимошенко з надуманих причин, «потім з’ясувалося, що вона була побита під час перевезення до лікарні».

Захисники повідомили, що зараз знову робитимуть спроби потрапити до лідера опозиції.

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