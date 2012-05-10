Янукович поговорить із Тімофті «віч-на-віч» 15 хвилин

У п’ятницю, 11 травня, відбудеться робочий візит в Україну Президента Республіки Молдова Ніколає Тімофті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України Віктора Януковича. Акредитацію представників ЗМІ на заходи за участю Президента України проводить Прес-служба Президента України до 18:00 10 травня за телефоном (044) 255-63-18. 11 травня о 12:00 відбудеться зустріч Президента України та Президента Республіки Молдова «віч-на-віч» (вул. Банкова, 11, АПУ). О 12.15 розпочнуться українсько-молдовські переговори у розширеному складі (вул. Банкова, 11, АПУ).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter