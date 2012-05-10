У Нацбанку не виключають поступової девальвації гривні
18:06, 10 травня 2012Політика
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Національний банк України може розглянути можливість поступової девальвації гривні.
|Юрій Полунєєв переймається довірою населення
“Якщо й проводитиметься певна корекція курсу гривні, то вона буде керованою й плавною, що не дасть сигналів руйнівної сили і, в першу чергу, не вдарить по довірі населення”, - сказав Ю.Полунєєв.
Член ради НБУ зазначив, що в разі поглиблення негативних тенденцій в економіці країни, “Національний банк, скоріш за все, й розглядатиме можливість дуже поступової, плавної девальвації гривні”.
Ю.Полунєєв підкреслив, що змінюються цінові пропорції в країнах - основних торгових партнерах України. І якщо при цьому курс гривні до основних валют не змінюватиметься, український експорт повністю втратить свою конкурентоспроможність.
Повний текст інтерв`ю Ю.Полунєєва для УНІАН читайте тут .
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