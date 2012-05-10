Кличко закликав опозицію підписати угоду щодо неможливості коаліції з ПР

Про це заявив лідер партії УДАР Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Коментуючи самостійну участь партії УДАР у виборах до парламенту, В.Кличко зазначив, що головним завданням опозиції сьогодні є отримати більшість у парламенті.

«Ми повинні провести в парламент максимальну кількість депутатів. Лише виходячи з цього ми говоримо про те, що повинні йти окремо. Для того, аби розвіяти всі сумніви, ми пропонуємо опозиційним партіям якнайшвидше, під час Форуму об’єднаної опозиції 12 травня підписати угоду, в якій зобов’яжемося не співпрацювати з Партією регіонів та її сателітами. Щоб між нами не було недовіри», – сказав В.Кличко.

Відповідаючи на запитання, яким чином УДАР захищатиме свій результат на виборах, він сказав: «Ми готуємо спостерігачів, спілкуємося з представниками дипкорпусу, іноземних держав. Відверто говоримо їм про те, що для забезпечення чесних виборів потрібна максимальна кількість іноземних спостерігачів та представників. Також наполягаємо на створенні спільного з іншими опозиційними силами Центру захисту результатів виборів».

В.Кличко запевнив, що жоден представник УДАРу, який працюватиме у майбутньому парламенті, не перейде до провладної більшості. «Я обіцяю, що жоден депутат не буде співпрацювати ні з Партією регіонів, ні з її сателітами. 300% гарантії не дам, бо іншій людині в душу не зазирнеш. Не кожен може витримати тиск, не кожен зможе відмовитися від спокус, які йому запропонують. Проте я сподіваюся, що жорсткий відбір людей дозволить мені говорити про те, що вони будуть відстоювати наші принципи», – переконаний лідер УДАРу.